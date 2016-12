Mercato: ecco tutti gli svincolati 

13:48 - C'è un mercato che è ancora aperto: è quello degli svincolati. Mai come questa volte offre delle occasioni importanti. C'è tempo fino al 28 febbraio per trovare una squadra. Rinforzi low cost e quindi molto appetibili dai club che non hanno trovato i giusti colpi: tra i difensori ci sono Felipe, Diakité e Dias (ex Lazio). Dall'estero grandi nomi per il centrocampo com Simao, Diarra, Riera e Jenas. In attacco spicca il nome di Antonio Cassano, ma occhio anche ad Anelka.



Anche molti nomi poco conosciuti, ma scrutando bene ci sono diverse occasioni.

I portieri

Luigi Amabaile (Lanciano), Luca Anania (Catania), Mauro Boerchio (Savona), Alin Bucuroiu (Siena), Andrea Campagnolo (Cesena), Raffaele Delle Vedove (Lumezzane), Angelo Di Stasio (Juve Stabia), Mattia Di Vincenzo (Siena), Toni Doblas (Napoli), Gaetano Dolenti (Trapani), Ugo Gabrieli (Prato), Benedetto Iraci (Paganese), Stefano Layeni (Benevento), Luca Tomasig (Novara), Matteo Vaccarecci (Barletta), Daniel Aranzubia (Atletico Madrid), Felipe (Flamengo), Edgar Hernandez (Queretaro), Alexandros Tzorvas (Northeast United)

I difensori

Michele Anaclerio (Vicenza), Gianluigi Bamonte (San Marino), Nicolò Consolini (Cesena), Fabio Conocchioli (Ascoli Picchio), Andrè Dias (Lazio), Felipe Dal Bello (Parma), Filippo Fabbri (San Marino), Matteo Gandelli (Ascoli Picchio), Benoit Ladriere (Avellino), Giuliano Lamma (Prato), Maurizio Lauro (Ternana), Federico Maccarone (Barletta), Andrea Mantovani (Palermo), Farncesco Marianini (Novara), Morris Molinari (Salernitana), Cesare Natali (Bologna), Marco Piccioni (Juve Stabia), Marco Pisano (Unione Venezia), Pierre Regonesi (Albinoleffe), Mariano Rudi (Savona), Juri Toppan (Paganese), Gaetan Bong (Olimpiacos), Titus Bramble (Sunderland), Emerson Conceicao (Atletico Mineiro), Marcel De Jong (Augusta), Pape Diakhate (Granada), Christian Lell (Levante), Diego Lugano (West Brom), Nacho (Betis), Luis Perea (Cruz Azul), Artem Radkov (Genclerbirligi), Alberto Rodriguez (Rio Ave), Christian Sapunaru (Elche), Paulo Vinicius (Braga), Joseph Yobo (Fenerbahce), Modibo Diakité (Deportivo La Coruna)

I centrocampisti

Fabio Concas (Carpi), Giuseppe Colucci (Reggina), Guido Di Deo (Benevento), Daniele Di Donato (Cittadella), Simone Esposito (Grosseto), Pasquale Foggia (Salernitana), Filippo Fondi (Reggiana), Daniele Greco (Ascoli Picchio), Yones Hanine (Ascoli Picchio), Francesco Mancini (Grosseto), Danjiel Marceta (Lanciano), Dino Martinovic (Verona), Raffaele Montervino (Salernitana), Josè Montiel (Benevento), Yves Pambou (Reggina), Albert Riera (Udinese),Bo-Kiung Kim (Cardiff), Dani Benitez (Granada), Jack Collison (Ipswich), Demi De Zeeuw (Spartak Mosca), Alou Diarra (Wets Ham), Lass Diarra (Lokomotiv Mosca), Mahamadou Diarra (Fulham), Chris Eagles (Blackpool), Marco Estrada (Al Wahda), Makach Gadzhiev (Anzhi), Gavilan (Levante), Danny Guthrie (Newcastle), Jermaine Jenas (Qpr), Vladimir Koman (Krasnodar), Jonathan Legear (Blackpool), Daniel Mahamat (Braga), May Malanghu (Goteborg), Joao Ribeiro (Olhanense), Fabio Rochemback (Aerbin), Simao (Espanyol), Evander Sno (Westerlo), Kalilou Traorè (Sochaux), Juan Toya (Revolution)

Gli attaccanti

Niccolò Bellucci (Reggiana), Antonio Cassano (Parma), Carmine De Sena (Parma), Christian Esposito (Novara), Daniele Ferri (Brescia), Rafa Jordà (Siena), Marko Mitrovic (Brescia), Davide Petrachi (Lecce), Daniele Rosso (Virtus Entella), Juan Surraco (Livorno), Marco Villanova (San Marino), Fabio Zanoni (Feralpisalò), William (Paganese), Nicolas Anelka (Mumbai City), Wilmer Aguirre (Alianza Lima), Shola Ameobi (Gaziantepspor), Teteh Bangura (Bursaspor), Nery Castillo (Rayo Vallecano), Mike Havenar (Vitesse), Michel (Benfica), Baniel Nicolita (Saint-Etienne), Isaac Promise (Al Ahli), Jonathan Reis (Bahia), Senghor (Al Wasl), Paulo Sergio (Olhanense), Tchite (Club Bruges), Yakubu (Al Rayyan).