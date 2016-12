Mercato: derby Milan-Inter per Zlatan Ibrahimovic

Le parole di Mino Raiola hanno scatenato i rumors e riacceso il derby per Zlatan Ibrahimovic . Milan e Inter lo sognano da diverso tempo e ora sono pronte a fare sul serio per strappare il sì allo svedese. L'attaccante vorrebbe tornare in Italia e più precisamente a Milano per vivere una nuova sfida e far felice la famiglia. Il problema resta l'ingaggio, ma il bomber del Psg è pronto a rinuciare a tantissimi soldi.

Il Psg gli ha proposto un rinnovo milionario, oltre 12 milioni di euro l'anno, e la Cina è arrivata fino a 70 milioni di euro per una stagione. Follie e Ibrahimovic non si è ancora lasciato convincere: pare che non abbia nessuna voglia di restare a Parigi o emigrare in Oriente.



Proprio dall'Oriente potrebbero arrivare le risorse necessarie per farlo tornare a Milano, la sua città preferita dove ha vissuto anni splendidi, non solo calcisticamente. Thohir è in trattativa con il gruppo Suning, Berlusconi sta valutando la cessione a una cordata cinese: il colpo Zlatan sarebbe perfetto per il rilancio delle due squadre, anche a livello di immagine.



In pole ci sono i rossoneri perché lo scorso anno sono stati davvero vicini, per la stima del bomber per il presidente Berlusconi e per via degli ottimi rapporti con Raiola. L'Inter, però, è pronta a fare lo sgambetto ai cugini: Mancini lo accoglierebbe a braccia aperte, magari sacrificando anche Icardi.