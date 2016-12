24 agosto 2015 Mercato, cosa serve alle big a una settimana dalla chiusura Inter, Milan, Roma, Juventus e Napoli devono completare le rose

E' iniziato il countdown, manca una settimana alla chiusura del mercato e tutte le big sono incomplete. L'esordio in campionato lo ha dimostrato e tutti gli allenatori, da Rudi Garcia a Mancini, hanno chiesto dei rinforzi senza troppi giri di parole. Ecco cosa manca, i direttori sportivi sono al lavoro per l'ultima settimana che si prevede scoppiettante.

INTER Dopo l'1-0 sofferto contro l'Atalanta, Mancini ha ribadito il concetto: "Siamo pochi, anzi pochissimi". Il tecnico nerazzurro si aspetta almeno quattro colpi dopo la cessione di Kovacic. Servono due esterni d'attacco (Perisic e Borini), un centrocampista (Felipe Melo) e un terzino sinistro (Siqueira o Ghoulam). In più, come ciliegina sulla torta, servirebbe anche un vice Icardi. Thohir è chiamato a uno sforzo economico non indifferente per accontentare il Mancio.

MILAN Adriano Galliani sta puntando tutto sull'attacco, ma il campo ha detto che servirebbe più un centrocampista di qualità. Anche Mihajlovic lo ha fatto intendere dopo il ko con la Fiorentina: "Partita persa in mediana". I rossoneri stanno aspettando la risposta della Sampdoria per Soriano, mentre sembra abbandonata la pista Witsel. Davanti arriverà Balotelli, mentre Ibrahimovic per ora è un sogno difficile da realizzare. In uscita Matri, furioso, e un mediano (Josè Mauri più di Nocerino).

JUVENTUS Anche l'organico di Allegri non è completo, neanche con l'arrivo certo di Cuadrado. Marotta è alla ricerca di un trequartista e il nome è sempre quello di Draxler. Il tedesco è il prediletto anche perché in grado di ricoprire gli altri ruoli del centrocampo visti gli infortuni di Marchisio e Khedira. Padoin davanti alla difesa, soluzione d'emergenza, ha mostrato i limiti della rosa dei campioni d'Italia. Solo la difesa sorride, unico reparto senza bisogno di ritocchi.

ROMA La difesa preoccupa Rudi Garcia: "Serve un centrale e un terzino sinistro". Si aspetterà ancora 48 ore per Digne e il Psg, prima di cambiare obiettivo. Fari puntati anche su uno tra Ranocchia e Juan Jesus. In entra attacco a posto, serve una cessione: gli indiziati sono Gervinho (Premier League) e Iturbe (Fiorentina).