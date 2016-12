Mercato: Candreva ha scelto, vuole l'Inter

Martedì l'incontro con la dirigenza dell'Inter, mercoledì quello con i vertice della Lazio. Giorni di vertici per Federisco Pastorello che sta lavorando al futuro di Antonio Candreva. L'esterno della Nazionale, che sta recuperando dell'infortunio, è un po' più vicino a vestire nerazzurro la prossima stagione. Ausilio dopo il no della premiata ditta Juve-Sassuolo per Berardi, ha deciso di puntare tutto sull'azzurro alzando l'offerta da 16 milioni più due di bonus a 18 fissi. Mossa che potrebbe essere decisiva per far cedere la resistenza dei biancocelesti, ormai rassegnati alla partenza dell'attaccante.



Attenzione, però, al Chelsea e al rischio di un'asta che vedrebbe l'Inter nettamente sfavorita per via del fair play finanziaro. La linea è quella di mettere a segno un grande colpo senza fare follie. Decisiva la volontà del giocatore che al momento preferirebbe restare in Italia.