Mercato, Balotelli tra Milan, Liverpool e... Monaco

Christian Brocchi ha da subito puntato su Mario Balotelli , che contro la Sampdoria lo ha ripagato una buona prestazione, soprattutto dal punto di vista del sacrificio. Dopo il match, Balo ha confermato di voler restare al Milan , di non considerare il ritorno a Liverpool ma nel suo futuro potrebbe esserci la Ligue 1. Il Monaco ha infatti chiesto informazioni su di lui, in Francia si parla già di trattativa già iniziata

Fosse per Balotelli, nessun dubbio: "Voglio restare al Milan" ha detto a Premium. Ora ha sei partite per convincere allenatore e società a confermarlo, anche perché da Liverpool non hanno intenzione di riprenderlo e quindi si potrebbero strappare condizioni di favore. In Inghilterra addirittura si parla di rescissione del contratto, in quel caso Mario diventerebbe un parametro zero di lusso.

Ma attenzione alle sirene francesi: l'affare El Shaarawy non andrò molto bene, ma questa è tutta un'altra storia (anche perché Balotelli non è di proprietà del Milan). Canal Plus parla di trattativa avviata, altri media francesi addirittura di un incontro col presidente del Monaco. Ma niente è ancora deciso perché, prima di qualsiasi altra offerta, Balotelli darà priorità al Milan. Dopo la finale di coppa Italia se ne saprà di più.