Mercato, André Gomes al Barcellona. Juve e Real beffate

E' stato Marca, nella tarda serata di giovedì, a rilanciare la notizia del blitz del Barcellona che ha bruciato il Real Madrid. Il giovane talento portoghese, che in realtà si è visto molto poco nell'ultimo europeo vinto con il suo Portogallo, ha scelto la squadra catalana. La presentazione è in programma per la prossima settimana. Il giocatore, assistito dal procuratore Jorge Mendes, ha firmato un contratto quinquennale.