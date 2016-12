Mercato, Ancelotti: "Morata resterà alla Juventus"

18:09 - Dichiarazioni importanti quelle che Carlo Ancelotti ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport. L'allenatore del Real Madrid ha assicurato che Morata rimarrà a Torino, anche se nel contratto dell'attaccante c'è un diritto di riscatto posto da Florentino Perez, forse solo per accontentare i tifosi dei blancos, sempre legatissimi ai talenti sfornati dalla cantera madrilena. I tifosi della Juventus possono stare tranquilli.

Notizia lieta per la Juventus. Ci ha pensato Ancelotti a dare un'altra gioia a tutti gli juventini, dopo quella del trionfo in Champions League contro il Borussia Dortmund. "Nel contratto di Morata c'è un diritto di riscatto da parte del Real, ma io credo che resterà alla Juve - assicura il tecnico del Real Madrid -. Alvaro aveva bisogno di giocare, è un ragazzo giovane ed è stato lui ad esprimere il desiderio di andare dove poteva trovare più spazio e continuità. Aveva molte scelte, però è stato lui a scegliere la Juventus". Carletto non ha certamente lasciato andar via facilmente dalla capitale spagnola l'attaccante classe '92, ma "la sua partenza è stata una scelta ben ponderata -assicura l'allenatore dei merengues -, anche perché qui abbiamo giovani altrettanto interessanti. Per esempio Jesè, che si è appena ripreso da un serio infortunio".

Morata ha più volte ribadito la volontà di rimanere a Torino e di non voler tornare a Madrid. Sembra che alla Juve ha trovato un'isola felice, confacente a lui. In tutto questo bisogna dare del merito a Max Allegri che lo ha fatto lavorare e migliorare, fino a quando lo ha ritenuto pronto per il salto di qualità e ha scavalcato definitivamente il connazionale Llorente nelle gerarchie. I risultati si sono visti e si continueranno a vedere.

E la clausola di riacquisto? Il Real ha ceduto Morata alla Juve, lo scorso luglio, per 20 milioni con il diritto di riacquisto fissato dopo 2 stagioni, ovvero a partire dal 1 luglio 2016, per 30 milioni. Le parole di Ancelotti pososno voler dire che il Real oggi ha già rinunciato a quel diritto, che non è unilaterale: dipende anche dalla volontà di Morata. Prendiamo le parole del tecnico per quelle che sono. Fra un anno e mezzo, può essere un'altra storia.