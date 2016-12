Mercato, Alessandro Moggi: "Ibra sarà il colpo finale del Milan"

Alessandro Moggi ci ha svelato i prossimi colpi del mercato estivo e quelli soltanto sfiorati. Partendo da Ibrahimovic al Milan: "Sarà il colpo finale del mercato rossonero", ha detto al nostro Daniele Miceli per la trasmissione "Calciomercato" su Premium Sport. Poi su Cavani: "La Juve lo voleva davvero, ma non so quanto sia stato vicino".