Mercato a "parametro zero": le migliori occasioni estive

11:28 - Mancano poche giornate al termine dei maggiori campionati europei. I campioni sono già stati premiati, resta da ufficializzare gli ultimi verdetti tra retrocessioni e coppe europee. La testa di molti, però, è già al calciomercato estivo alla ricerca dell'occasione giusta per spendere poco e rafforzare la squadra. Il terreno di caccia dei "parametro zero" tanto cari alle nostre dirigenze, mai come quest'anno è ricco di talento. Dal più blasonato Sami Khedira a Dani Alves, fino ai "nostri" De Jong e Pazzini ce n'è per tutti i gusti, ruoli e tasche.

Andiamo con ordine, partiamo dal portiere. In Serie A in particolare ce ne sono due di qualità che a giugno cambieranno aria. Si tratta di Neto e Sergio Romero che lasceranno rispettivamente Fiorentina e Sampdoria a costo zero. Per il brasiliano c'è la Juventus, ma un accordo ufficiale tra le parti non è ancora stato trovato. Per il portiere della nazionale argentina, invece, sono diverse le opportunità da valutare. Liberi anche Cassio del Corinthians e il bulgaro Stoyanov, ma con decisamente meno mercato.

La qualità media sale decisamente passando in rassegna i difensori che non hanno trovato un accordo con le proprie società e da gennaio a oggi non si sono accasati in nuovi lidi. Se per il capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, è solo questione di mettere nero su bianco un accordo così come per Abate col Milan, diverso è il discorso per Dani Alves. Per il terzino brasiliano che sicuramente lascerà il Barcellona è partita un'asta milionaria che lo proietterà con ogni probabilità in Premier League, ma non è detto. Philippe Mexes vorrebbe restare al Milan riducendosi l'ingaggio, mentre vecchie nomi accostati al nostro calcio come Vlaar, Denisov, Civelli e Samba torneranno ad essere appetibili. Restando alla Serie A, Ciani e Britos saluteranno Lazio e Napoli.



Sergio ROMERO p Sampdoria 28 NETO p Fiorentina 25 DANI ALVES d Barcellona 32 Christopher SAMBA d Dinamo Mosca 31 Carlos ZAMBRANO d Eintracht F. 25 Vitali DENISOV d Lokomotiv Mosca 28 Ron VLAAR d Aston Villa 30 Marcell JANSEN d Amburgo 29 Miguel BRITOS d Napoli 29 Philippe MEXES d Milan 33 Andrea RANOCCHIA * d Inter 27 Ignazio ABATE * d Milan 28 JONATHAN d Inter 29 Jon FLANAGAN d Liverpool 22 Glen JOHNSON d Liverpool 30 Kolo TOURE' * d Liverpool 34 Mickael CIANI d Lazio 31 Renato CIVELLI d Bursaspor 31

* Vicino al rinnovo

Il pezzo pregiato però è a centrocampo. Reduce da un'annata poco positiva al Real Madrid, Sami Khedira non ha rinnovato il contratto e a giugno lascerà la Liga. Ha avuto qualche approccio in Italia, ma un giocatore della sua esperienza è richiesto in tutta Europa. Chi potrebbe lasciare la Serie A, ma di sicuro il Milan, è Nigel De Jong col percorso inverso che dovrebbe essere intrapreso da Mavuba in direzione Roma. Altri nomi illustri quelli di Van der Vaart, Aquilani, Mbia, Flamini e Gourcuff. La qualità sicuramente non manca e va aumentando spostandosi sulla trequarti. L'ucraino Konoplyanka lascerà il Dnipro a costo zero, così come James Milner interromperà l'avventura col City con Roberto Mancini alla finestra. Un nome chiacchieratissimo è André Ayew del Marsiglia, uno che i gol li ha sempre segnati nelle ultime stagioni così come Ilsinho dello Shakhtar.

In attacco, infine, tutti vogliono André-Pierre Gignac. Il bomber del Marsiglia ha segnato 21 gol in Ligue 1 in questa stagione, ma nonostante questo è destinato a lasciare il Velodrome. Come lui Pazzini saluterà il Milan e soprattutto Luiz Adriano gli ucraini di Donetsk. Sono loro le principali attrazioni del prossimo mercato. Le dirigenze sono già all'opera e i telefoni bollenti.



Sami KHEDIRA c Real Madrid 28 Evgen KONOPLYANKA c Dnipro 25 James MILNER c Manchester City 29 Balazs DZSUDZSAK c Dinamo Mosca 28 Nigel DE JONG c Milan 30 Stephane MBIA c Siviglia 28 DANNY c Zenit 31 Alberto AQUILANI c Fiorentina 30 Rio MAVUBA c Lilla 31 Mathieu FLAMINI c Arsenal 31 Stefan REINARTZ c Bayer Leverkusen 26 Juan Manuel VARGAS c Fiorentina 31 ILSINHO c Shakhtar 29 Kim KALLSTROM c Spartak Mosca 32 Joey BARTON c QPR 32 Jorge VALDIVIA c Palmeiras 31 Andrè-Pierre GIGNAC a Marsiglia 29 André AYEW a Marsiglia 25 Danny INGS a Burnley 22 LUIZ ADRIANO a Shakhtar 28 Paulo GUERRERO a Corinthians 31 Giampaolo PAZZINI a Milan 30 Tomas NECID a Zwolle 25 Rafael VAN DER VAART a Amburgo 32 Darren BENT a Aston Villa 31 Alberto BUENO a Rayo Vallecano 27