Matuidi confessa: "Volevo partire ma il Psg non ha voluto"

Blaise Matuidi esce allo scoperto dopo essere stato vicinissimo al trasferimento alla Juve negli ultimi giorni del mercato estivo: "E' arrivata un'offerta concreta, avrei voluto partire, ma il Psg non ha accettato - ha detto il centrocampista a Telefoot - E' stato un momento difficile. Ma non sono infelice qui al Psg. Il nuovo allenatore, Emery, ha grande fiducia in me e questo è stato decisivo nella volontà del club di trattenermi".