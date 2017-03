Termina l'avventura indiana di Marco Materazzi, che da oggi non è più l'allenatore dei Chennaiyin Fc. E' lo stesso club indiano ad annunciarlo in un comunicato. Materazzi è stato l'allenatore della squadra nelle prime tre stagioni della Hero Indian Super League, con la conquista del titolo al secondo tentativo battendo in finale il Goa di Zico per 3-2.