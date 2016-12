Mascherano: "Problemi, andrò via". E il Barça "libera" Dani Alves

Le parole sono quelle di rito, ma sotto sotto Javier Mascherano lancia un messaggio alla Juve. "Le voci? Sono solo notizie, ma io sono abituato a valutare tutto - ha detto a TyC Sports - . Nel calcio non puoi mai sapere quello che succederà domani e in futuro. Non so dire se la mia avventura al Barcellona si chiuderà adesso, tra un anno, due o tre. E' un club fantastico, uno dei migliori al mondo, ma arriva il giorno in cui le avventure finiscono".