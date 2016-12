Martina, agente di Dzeko: "Con Spalletti tornerà a far gol"

Cinque gol in totale, tre in campionato - l'ultimo il 21 novembre contro il Bologna - e due in Champions. Decisamente poco per un attaccante come Edin Dzeko. Il bosniaco ha pagato il momento no della squadra, spegnendosi progressivamente dopo un inizio di stagione che, complice anche la bellissima rete alla Juve, era iniziata sotto i migliori auspici. Ora, un girone dopo, torna la sfida coi bianconeri, con un nuovo allenatore in panchina che secondo Silvano Martina, l'agente che ha curato il trasferimento dell'attaccante dal City al club giallorosso, potrà aiutare Dzeko a trovare più facilmente la rete avversaria: "Sicuramente già domenica scorsa contro il Verona - ha esordito Martina - ha avuto palloni che non aveva avuto nelle altre partite, è vero che ha sbagliato qualcosa ma è stato anche sfortunato. Edin è un ragazzo splendido, un professionista esemplare e la sensazione è che con Spalletti possa segnare di più. E' tutta la Roma ad avere problemi, non solo Dzeko: a inizio anno io pensavo che i giallorossi avrebbero vinto lo Scudetto ma questo è il bello del calcio. La cosa certa è che Edin è un grande giocatore che i gol li ha sempre fatti e alla fine uscirà fuori il suo talento."