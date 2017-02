MAROTTA: "ORGOGLIOSO DI AVER PRESO CALDARA"

Il dg della Juve, Beppe Marotta, ha riservato un pensiero a Caldara, autore della doppietta vincente a Napoli dell'Atalanta, prima della partita dei bianconeri contro l'Empoli: "Ho sbirciato la sua prestazione che è stata molto buona - ha detto a Premium -. E’ un giovane che sta crescendo e il fatto che stia giocando in una squadra organizzata con un grande allenatore come Gasperini lo aiuta molto, in un’ottica futura di diventare un titolare della Juventus. E giusto che faccia la sua esperienza in una squadra di provincia anche se l’Atalanta sta dimostrando di non essere una piccola squadra: siamo molto contenti e orgogliosi dell’acquisto fatto". Infine su Bonucci: "Come l'ho visto dopo l’esclusione in Champions? E’ il solito Bonucci, del resto quello che mediaticamente è stato definiti ‘il caso Bonucci si è chiuso. Abbiamo un altro esame da affrontare in cui lui sarà uno dei protagonisti, come sempre del resto. Tutti i calciatori della rosa sono presenti in tutte le situazioni che si verificano all’interno dello spogliatoio. Le squadre di calcio sono delle comunità con delle regole e con delle logiche che vanno rispettate. Non abbiamo creato nessun capo d’imputazione, abbiamo chiarito alcuni aspetti nel migliore dei modi come in una famiglia. C’è stata una pretestuosa campagna stampa verso i fatti che si sono verificati. Il compito della società è quello di supportare l’attività quotidiana dell’allenatore e della squadra e intervenire dove c’è la necessità. E in questo caso l’abbiamo fatto, è capitata questa cosa a noi adesso ma nel calcio queste dinamiche sono sempre capitate: in questo caso c’è stata un’enfasi sproporzionata visto quello che è accaduto".