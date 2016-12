Marotta: "Niente clausola e niente trattativa. Vedremo"

GLI STATI D'ANIMO Massimiliano Allegri ha aperto al suo arrivo , consapevole che questi sono giorni cruciali per la trattativa. In casa Napoli non vogliono nemmeno pensare a un trasferimento a Torino di Higuain, ma sanno che se sarà versata la clausola nessuno si potrà opporre. Nemmeno il vulcanico De Laurentiis, che avrebbe dato un ultimatum all'attaccante argentino: in sostanza, se vuole andare via che lo dica ai tifosi. Non è una situazione semplice, si capisce. Ma il Napoli si sta già guardando attorno per individuare il dopo Higuain: dai sogni Icardi o Morata si arriva a Milik (l'Ajax non lo vuole cedere) e Kalinic . Segnale che la paura di perdere il Pipita è davvero forte.

LA GIORNATADAL NAPOLI: NESSUNA TRATTATIVA

Filtrano le prime voci, dalla Lega. Il contatto AdL-Marotta si sarebbe concluso in fretta, con la ferma posizione del presidente azzurro che sul tema-Higuan ha detto (ribadito): non tratto la cessione del Pipita, non accetto contropartite. È una posizione di netta chiusura al dialogo. Ovvero: resta la clausola rescissoria di 94,7 milioni cash. E alla base di tutto ci deve essere la chiara volontà espressa da Higuain di voler andare alla Juve. In più i bianconeri, da quanto emerge dal club azzurro, non sarebbero convinti di pagare la clausola. L'affare ha quindi subito una leggera frenata.



IL VERTICE PUO' COMINCIARE

Non ci sono parole a corredo degli arrivi in Lega. D'obbligo il silenzio delle parti, alle 14 nel salone della Lega, in via Rosellini a Milano, cominciano i lavori dell'assemblea. E in questo contesto, via anche all'incontro fra Marotta e De Laurentiis per capire le posizioni e gli sviluppi del caso-Higuain.



ARRIVI IN LEGA

Alle 13, in Lega sono arrivato Marotta a Paratici, i due plenipotenziari del mercato juventino. Non c'è Andrea Agnelli. Grande attesa per l'arrivo di De Laurentiis, che ha varcato la soglia della Lega alle 13,15. Ora tutto è pronto per l'attesissimo vertice.



ORA DI PRANZO: ANCORA SILENZIO

All'ora di pranzo, non emergono ancora notizie sull'incontro fra i dirigenti dei due club. Da quel che trapela, sarà un incontro di breve durata, non si sa nemmeno se la Juve formulerà la doppia proposta al Napoli per arrivare a Higuain, oppure -semplicemente- manifesterà il proprio interesse per la trattativa.



NICOLAS HIGUAIN A RADIO CRC

Raffaele Auriemma a Radio Crc spiega: "Ho parlato con Nicolas Higuain, fratello e procuratore del Pipita. Mi ha detto che non c'è nessun accordo con la Juventus, ammettendo però contatti col club. E ha ribadito che se De Laurentiis non farà un progetto vincente, alla scadenza del contratto nel 2018 Higuain se ne andrà".