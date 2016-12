Marotta: "La Juve vorrebbe Cavani, Pogba può rimanere"

11:32 - Pogba, Cavani, Neto, Falcao. Marotta interviene a 360° sul mercato della Juve: "Vogliamo avvicinarci ai club che ci stanno davanti anche in termini di fatturato - dice l'a.d. bianconero a Gazzetta Tv -. Nel calcio l'asticella occorre sempre alzarla. Pogba? Non è una nostra priorità metterlo sul mercato, bisogna però coniugare le esigenze sportive e quelle economiche". Su Cavani: "Tante squadre lo desiderano e anche la Juve lo vorrebbe".

Marotta comincia parlando della situazione di Pogba, il pezzo più pregiato di casa Juve: "Cosa faremmo nel caso di una sua cessione? Vogliamo migliorare sempre, senza rinunciare mai alla solidità societaria. Pogba è uno dei calciatori più qualitativi della nostra rosa e non è certo una nostra priorità metterlo sul mercato. Bisogna però coniugare le esigenze sportive e quelle economiche. L'offerta più elevata arrivata per lui? Non ne abbiamo ricevute perché non ne abbiamo cercate. E' chiaro che Paul è oggi nel mirino dei club di prima fascia, che si possono contare sulle dita di una mano, ma noi siamo felici del rinnovo e non siamo nella condizione di venderlo a tutti i costi. Non siamo alla ricerca di compratore. Qual è il suo valore? Dipende dai compratori ma credo che possa rappresentare un valore notevole".



L'obiettivo del club bianconero è arrivare a competere con le squadre più importanti d'Europa: "Vogliamo avvicinarci ai club che ci stanno davanti anche in termini di fatturato. Grazie al presidente Agnelli stiamo lavorando sul piano commerciale per valorizzare il club, un lavoro che va di pari passo con il rendimento del club. Oggi siamo soddisfatti di quanto fatto. Nel calcio l'asticiella occorre sempre alzarla. Non bisogna mai accontentarsi. Il nostro palmares è già il più ricco d'Italia e fra i migliori d'Europa. Con l'avvento di Andrea Agnelli abbiamo riportato la Juve dove le competeva, vincendo tre scudetti. Non vogliamo però accontentarci".



Per crescere bisognerà passare inevitabilmente dal mercato, dove la Juve ha intenzione di essere una grande protagonista. Cavani è un profilo che piace alla Signora: "E' un ottimo giocatore e quando è passato al Psg si è portato dietro un costo elevatissimo. Tantissime squadre lo vorrebbero e non nascondo che anche la Juventus lo vorrebbe, ma il mercato è sempre complicato. Pogba al Psg e Verratti alla Juve? Fantacalcio". Più probabile, invece, l'arrivo del portiere Neto a fine stagione: "E' un giocatore che va in scadenza, importante, ma non è assolutamente stato chiuso niente. Berardi? E' in comproprietà con il Sassuolo, dovremo decidere in estate".



A fine stagione potrebbe tornare di moda Falcao ("In estate è stato vicinissimo, ma è prematuro azzardare l'assetto futuro della nostra società"), mentre vengono seguiti con attenzione i gioiellini del Parma: "Cerri e Mauri? Sono due talenti e mi dispiace per il momento di disagio del Parma. E' chiaro che, se i ducali dovessero fallire, i giocatori sarebbero liberi e ci interessano".



Per quanto riguarda il futuro di Buffon, Marotta tiene a precisare: "Lui ha un contratto in bianco che può firmare quando vuole. Fra noi c'è grande stima e sintonia. Finché vorrà giocare con noi, non ci saranno problemi. Il dopo Buffon? Faccio solo il nome di un nostro giocatore ed è Leali. Sostituire Buffon comunque è difficilissimo. Come lui ne nascono uno ogni 50 anni. Tevez? E' un grandissimo professionista e per lui vale lo stesso discorso di Buffon. Quando vorrà smettere di giocare per noi, lo rispetteremo. Al momento non ci sono i presupposti".