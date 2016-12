Marotta: "Goetze e Draxler, eco la verità. Pogba: non esiste trattativa"

Come prosegue il mercato della Juventus?

Sappiamo di dover completare la rosa e cercheremo di farlo il più in fretta possibile.

E' finito un ciclo o è un processo di miglioramento in atto?

Abbiamo l'obbligo di continuare sulla scia delle vittorie. Da parte nostra c'è il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi e per farlo rafforziamo il nostro modello che è vincente. Il calcio brucia tutto velocemente, ci siamo trovati con situazioni inaspettate come Pirlo, Tevez e Vidal, che sta per essere definita. Allestiremo una squadra competitiva per cercare di vincere tutto, ma mantenendo un equilibrio finanziario. Abbiamo rinnovato seguendo il made in Italy, e lo dico con orgoglio, tutti gli introiti televisivi li abbiamo reinvestiti in Italia. Credo che tanti dovrebbero prenderci da esempio. Certo Pirlo, Tevez e Vidal sono insostituibili, ma chi è arrivato ha grande motivazione e questo ci spingerà a realizzare nuovamente i nostri sogni.

Su Goetze la Juventus è ancora forte?

Non abbiamo attivato una trattativa concreta, abbiamo fatto un sondaggio. Certo ha le caratteristiche che cerchiamo per la trequarti. Se Bayern o Goetze volessero parlarne, le cose si faranno più concrete.

Quanto può spendere la Juventus?

Vogliamo migliorare la rosa, ma le trattative non dipendono solo da quanto possiamo spendere. Servono situazioni favorevoli come quelle di Khedira, ma comunque abbiamo già investito circa 100 milioni. Agiremo con equilibrio, ma si vince con un modello vincente e non con gli investimenti. Servono programmi e senso di appartenenza

Uno tra Goetze e Draxler arriverà in bianconero?

Non so darvi percentuali. Abbiamo tracciato un identikit del profilo necessario e da parte nostra il lavoro è stato fatto. Lo zoccolo duro è stato confermato, ci mancano due pedine e proveremo a sistemarle il prima possibile. Non dipende sempre e solo da noi Venderete altri pezzi importanti? Noi non obblighiamo nessuno ad andare via, chi ci chiede di prendere altre strade le accontentiamo. Pirlo e Tevez, così come Vidal hanno voluto provare un'esperienza diversa e li abbiamo accontentati. Noi non siamo una società cedente, anzi, pensiamo sempre a migliorare. Per Pogba vale la stessa cosa, crediamo molto in lui e ha dimostrato di avere grande rispetto per la Juventus. Ascoltiamo gli interessamenti, che ci sono stati, ma non ci sediamo con nessuno a trattare. E' importante per la nostra economia di squadra. Se non chiederà di andare via, non valuteremo offerte.

State cercando un esterno difensivo, un interno di centrocampo e un trequartista?

Allegri ha il compito di valorizzare la rosa che ha a disposizione. L'ha fatto benissimo la scorsa stagione e sarà bravo a ripetersi. Noi gli metteremo a disposizione giocatori di qualità, poi starà a lui schierarli come meglio crede. Manca un mese e mezzo alla fine del mercato, ma già così si può lavorare con grande tranquillità. Qualcosa manca in rosa, lo troveremo e lo compreremo

Quanto è reale l'interesse per Alex Sandro come terzino?

E' un giocatore interessante che piace a tanti club importanti. Non abbiamo iniziato una trattativa col Porto, non cerchiamo un giocatore come lui.

Ci sarà un finale di mercato col botto visto i limiti alle rose?

E' già stato un mercato dinamico, ma credo che le squadre che puntano a vincere non devono impostare la rosa negli ultimi giorni ma programmare prima. Noi speriamo di trovare quello che ci serve in anticipo