Mario Gomez verso Roma libera Destro 

23:26 - C'eravamo tanto amati: sembra essere finita l'avventura di Mario Gomez alla Fiorentina. I tanti infortuni e i pochissimi gol (4), a cui vanno aggiunti i moltissimi errori sotto porta, hanno bloccato il bomber tedesco arrivato due estati fa dal Bayern con l'etichetta del "grande colpo". L'ambiente viola lo ha iniziato a scaricare e lui, tramite il suo agente, ha polemizzato con Montella. Così è nata l'idea della Roma di portarlo in giallorosso.

Ulrich Ferber, agente del tedesco, è intervenuto ai microfoni di spiegel.de per replicare piccato a Vincenzo Montella che aveva detto: "Mi aspetto di più da Gomez. È arrivato il momento di tirare le somme e da lui pretendo di più". Il procuratore ha chiarito: "Queste dichiarazioni non sono assolutamente giustificabili e in una situazione così delicata sono controproducenti per tutti. Le conclusioni si traggono alla fine del percorso". Ecco il segnale di rottura tra le parti.

La Roma è in agguato e prova il colpo. Cambiare aria al tedesco farebbe molto comodo e i giallorossi sono alla ricerca di una prima punta, d'esperienza e di qualità, per risolvere il problema Destro. Così Sabatini è pronto ad andare a trattare con la Fiorentina (e col Milan) per il tedesco con l'ok di Rudi Garcia.



VERTICE A MILANO PER DESTRO

Capitolo-Destro. Sabatini vuole accontentare l'ex Siena facendolo partire e anche Rudi Garcia, con il tedesco in rosa, ammorbidirebbe la sua posizione. L'attaccante azzurro avrebbe voluto andare al Milan, ma dopo la soluzione del caso-Pazzini, il club rossonero fa sapere che la trattativa per Destro è da considerarsi chiusa, almeno fino all'inizio della prossima stagione. Così, c'è un teorico via libera per la Fiorentina che lo ha richiesto e potrebbe spingere per inserirlo nell'affare Supermario, che ora tanto "Super" non lo è più. E a Milano è in programma il colloquio fra l'agente di Destro, Vigorelli, e il diesse della Roma Sabatini. Proprio per parlare dell'immediato futuro di Mattia.