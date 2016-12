Maradona ad AdL: "Caccia i soldi per un Napoli da Scudetto"

Maradona pizzica De Laurentiis per il bene del Napoli e per evitare gli errori (secondo lui) commessi dall'allora presidente Ferlaino ai suoi tempi. "Deve mettere i soldi per fare felici i napoletani. Glielo dico perché ai miei tempi era già successo - ha spiegato l'ex numero 10 - Mettevamo 80 mila persone in campo, però pareggiavamo con la Cremonese: con tutto il rispetto per la Cremonese, eravamo noi a non essere all'altezza della situazione".