Mancini verso la Cina: l'Hebei lo vuole per le ultime 7 giornate

A meno di tre settimane dal divorzio con l'Inter, per Mancini si profila già un nuovo ingaggio. Sulle tracce dell'ex tecnico nerazzurro è piombato infatti l'Hebei , club cinese molto ambizioso a caccia di una guida per uscire da un momento delicato. Il club asiatico vorrebbe consegnare subito la squadra all'allenatore italiano per le ultime sette giornate del campionato, chiudendo la trattativa nelle prossime 48 ore .

Dopo aver tesserato pezzi importanti del calcio mondiale come Gervinho, Lavezzi e MBia, l'Hebei sta dando dunque l'assalto al Mancio per cercare di risollevare le sorti di una stagione opaca. Il club, infatti, al momento naviga solo al quinto posto in classifica, a ben 15 punti dalla capolista Guangzhou, e vuole tentare il tutto per tutto per guadagnare punti preziosi.



A causa dello scarso rendimento della squadra, Li Tie, attuale tecnico del club, è finito nel mirino della critica e presto potrebbe essere esonerato. Al suo posto i dirigenti dell'Hebei vorrebbero Roberto Mancini, ma sulla liste dei desideri c'è anche Manuel Pellegrini. Ad ogni modo le prossime 48 ore dovrebbero essere cruciali per capire chi si siederà sulla panchina del club cinese.