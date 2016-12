26 luglio 2016 23:39 Manchester Utd-Pogba, il nodo è la commissione di Raiola Annullate le visite mediche a Manchester per il francese, il Real è fuori gioco

La Juventus, si sa, non fa sconti per Pogba. La richiesta, altissima, è sempre la stessa: 120 milioni di euro, con le commissioni a carico dell'acquirente che avrà il compito di trattare direttamente con Raiola, a cui va corrisposta la lauta parcella prevista. Ed è proprio questo lo scoglio che non permette la chiusura: né Juve, né Red Devils vogliono prendersene carico. Questa sarà la settimana decisiva (l'affare ricordiamolo è slegato dalla trattativa col Napoli per Higuain): il Manchester United è sempre in pole, il Real è molto più lontano.



Il tempo di una giornata e poi l'opzione Real è svanita. Operazione diffiicilissima per i merengues che, come riporta il nostro Claudio Raimondi, devono prima vendere un big (James Rodriguez) e i tempi sono strettissimi. Dopo aver lasciato la Florida, Mino Raiola si prepara infatti ad incontrare i dirigenti dei Red Devils per il "ritorno a casa" del francese. Commissione personale da 25 mln inclusa. Il pomo della discordia che ha messo freno all'operazione.

LE VISITE ANNULLATEE una voce di metà pomeriggio. A Manchester sarebbero state annullate le visite mediche per Paul Pogba, fissate non si sa in quale giorno della settimana. Non è dato sapere su questa voce sia legata all'intromissione del Real, alla volontà della Juve di non volersi privare, perlomeno non subito, di Pogba, O se sia, semplicemente, un rinvio della trattativa che toccando 120 milioni sarebbe la più ricca nella storia del calcio.