Manchester Utd, offerta shock per Neymar

Un'offerta pazzesca, buona per far vacillare anche il Barcellona . Il Manchester United fa sul serio e piomba su Neymar . Secondo il Manchester Evening News, che cita numerosi fonti inglesi, lo United avrebbe intenzione di pagare la clausola rescissoria da 140 milioni di sterline (quasi 190 milioni di euro) del brasiliano per strapparlo ai blaugrana. All'origine dell'offerta shock lo stallo nella trattativa per il rinnovo tra il Barça e Neymar.

Un inserimento in piena regola, con i primi contatti con il giocatore che, se già non ci sono stati, arriveranno prestissimo. E una certezza: se lo United deciderà di mettere realmente sul piatto i soldi della clausola, il futuro di Neymar sarà in Premier. Di sicuro una situazione grandemente favorevole per il gioiellino del Barça, che vuole un adeguamento del suo attuale ingaggio per avvicinare il mostro Messi e sentirsi sempre più leader nel club catalano. A Barcellona, per il momento, tirano dritti per la loro strada. Il rinnovo del contratto era già sul tavolo e la trattativa, come ognuna di queste trattative, non era già semplice prima. Ora, però, ora che da Manchester stuzzicano Neymar a suon di sterline, ecco che tutto diventa tremendamente più complicato. Cosa poi realmente succederà è tutto da vedere.



Fin qui, scrive questa volta Globoesporte, il Barcellona ha rispedito al mittente la prima offerta dei Red Devils: 175 milioni di euro circa di cui ha parlato direttamente il padre del giovane brasiliano. "La proposta è arrivata al Barcellona - ha raccontato il padre di Neymar - e il club ci ha comunicato che non lo avrebbe venduto. Mi ha chiesto se eravamo interessati, ma non era il caso. Il Barcellona non lo vende perché ha ancora un contratto di tre anni. Era un progetto del Manchester United ma quella proposta non esiste più, è passata".