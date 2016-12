Manchester United: trattativa segreta per Neymar

Il mercato del Manchester United non è ancora finito e Van Gaal ha in mente un grandissimo colpo. Perso Pedro, i Red Devils vogliono fare uno "sgarbo" al Barcellona e hanno messo nel mirino Neymar. Il Sun, che riporta in prima pagina l'indiscrezione, scrive di una trattativa segreta già avviata. Un affare molto difficile perché il brasiliano ha una clausola di 250 milioni di euro e i blaugrana non hanno nessuna intenzione di farlo partire.