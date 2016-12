Manchester United, rilancio per Cuadrado: 29 milioni più Januzaj

22:32 - La Fiorentina è sotto assedio per Juan Guillermo Cuadrado ma, per ora, resiste. La forza viola sta nella clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro e sotto tale cifra la società non lascerà partire il colombiano. Le richieste sono molte: dal Chelsea, che ha l'accordo col giocatore ma non con la Fiorentina, all'Atletico Madrid. L'ultimo rilancio però è del Manchester United: 29 milioni di euro più il prestito di Januzaj.

La sensazione però è che l'avventura del colombiano con la maglia della Fiorentina sia destinata a concludersi. La volontà della società è quella di resistere sul fronte economico, ma è possibile che pur di chiudere l'affare entro il weekend alla fine si possa chiudere anche per una cifra inferiore ai 35 milioni della clausola rescissoria. Il giocatore infatti sembra ormai aver deciso di lasciare l'Italia e resta da capire quale possa essere la destinazione. L'agente Lucci ha l'accordo col Chelsea che però deve prima piazzare almeno un paio di giocatori in uscita, ma la pista londinese non è l'unica battuta al momento.

L'unica offerta concreta - riporta Firenzeviola.it - è quella dell'Atletico Madrid, ma resta lontana dalle richieste della Fiorentina. Nelle ultime ore, infine, c'è stato il rilancio del Manchester United che sul piatto dell'offerta ha messo 29 milioni di euro e il prestito del giovane talento belga Januzaj.