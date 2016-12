Manchester United-Pogba: c'è il via libera della Juve

Dopo quattro anni di Juve, Paul Pogba è a un passo dal ritorno al Manchester United, lasciato nell'estate del 2012. I Red Devils hanno messo sul piatto una maxi offerta da 100 milioni di euro più 23 di bonus per riportare il centrocampista in Premier: una cifra irrinunciabile, tanto che i bianconeri hanno dato il via libera all'affare. Il francese è pronto a firmare un contratto di cinque anni, con un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione.