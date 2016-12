Manchester United: Mourinho sempre più vicino

Il vice-presidente dello United, Ed Woodward, in questi giorni avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Chelsea per l'eventuale arrivo di Mourinho a Manchester. L'ultima parola toccherà ora alla proprietà, la famiglia americana Glazer, che dovrà decidere se e quando licenziare Van Gaal. In un anno e mezzo, e nonostante i massicci investimenti (oltre 420 milioni di euro spesi nelle sessioni di mercato), l'olandese non è ancora riuscito a convincere i tifosi di Old Trafford, che lo hanno sonoramente fischiato sabato scorso dopo la sconfitta casalinga contro la neo-promossa Norwich.



Subito dopo il divorzio dal Chelsea, Mou aveva fatto sapere di non aver alcuna intenzione di prendersi un anno sabbatico, anzi di essere pronto a ritornare a lavorare, possibilmente in Premier League. E alla panchina dello United l'ex Special One era andato vicino gia' nell'estate 2013, quando Sir Alex Ferguson aveva deciso di smettere di allenare. All'epoca i Red Devils avevano preferito puntare su David Moyes, due anni e mezzo piu' tardi potrebbe toccare a lui.