Manchester United: Mourinho fino al 2025... con Griezmann

L'inizio non brillante di José Mourinho al Manchester United non ha spento la fiducia della proprietà nei confronti del portoghese, anzi. I Red Devils vorrebbero aprire un ciclo "alla Ferguson" con lo Special One e starebbero pensando a un rinnovo fino al 2025, allungando di otto anni l'attuale contratto. In regalo Mourinho ha chiesto il gioiello dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, per circa 60 milioni di sterline. Pogba farà da mediatore.

Si parla di rumours rilanciati dai tabloid inglesi, ma seppur in una Premier dominata dal Chelsea e con il Manchester United in ritardo, il futuro di José Mourinho è più sereno che mai. La proprietà dei Red Devils vorrebbe fare del portoghese il nuovo Ferguson e allo studio ci sarebbe la proposta di rinnovo contrattuale fino al 2025.



Una fiducia che non ha affievolito le voci di mercato intorno ai Red Devils, anzi, se possibile hanno alzato il target degli obiettivi segnalati da Mourinho ai propri dirigenti, primo su tutti Antoine Griezmann. Come riporta il The Sun, lo United sarebbe entrato prepotentemente in corsa per la stella dell'Atletico Madrid in passato accostato al francofono Arsenal. Sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di sterline per convincere l'attaccante a lasciare la Spagna, nonostante le recenti dichiarazioni lascino pensare il contrario: "Non mi vedo lontano dall'Atletico - ha dichiarato a France Football -, ma l'unica certezza che ho è che voglio finire la mia carriera in MLS, al Miami di Beckham sarebbe fantastico".



Mourinho ha però in casa un'arma importante per chiudere l'affare, Paul Pogba. Sempre secondo quanto riportano i tabloid inglesi, l'ex centrocampista della Juventus ha già parlato durante i ritiri della nazionale francese con Griezmann del futuro e potrebbe giocare un ruolo chiave nell'opera di convincimento ad abbracciare la causa Man United. Il contratto in scadenza nel 2021 con l'Atletico non gioca a favore degli inglesi, ma con il prezzo giusto anche il regalo per Mourinho potrebbe arrivare presto all'Old Trafford.