Manchester United-Ibrahimovic: è ufficiale

Ibra è dunque pronto a riabbracciare Mourinho , con cui aveva lavorato ai tempi dell'Inter nella stagione 2008-2009. Lo svedese - dopo le esperienze in Svezia, Olanda, Italia, Spagna e Francia - sbarca dunque in Premier League per una nuova sfida: a quasi 35 anni la fame è sempre la stessa.

TORMENTONE CONCLUSOL'accordo fra Ibra e Mourinho è datato. Risale a metà maggio, con un mare di indizi che portavano lo svedese alla United. Ma Ibra non ha mai rivelato la sua destinazione, per questioni legali e contrattuali col Paris St. Germain, pur avendo deciso da tempo di non rinnovare il suo patto col club parigino. E Mino Raiola fino alla scorsa settimana diceva che con Ibra tutto è possibile, ben sapendo anche lui -ovvio- che la scelta era fatta.

Ibra teneva molto a questa sua esperienza inglese. Per chiudere -crediamo- qui la sua carriera, anche se nel recente passato lo svedese aveva detto di voler assaporare anche il calcio Usa. C'è tempo. A 35 anni, è uno che può giocare almeno altre tre-quattro stagioni di alto livello.