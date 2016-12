Manchester United-Guardiola: incontro a Parigi. Il City ora trema

Un intrigo di stampo Manchester . Con sfumature parigine. Secondo France Football, ripreso da moltissimi tabloid britannici, il Manchester United starebbe tentando il grande scippo e si è mosso in anticipo su Pep Guardiola : un incontro, a Parigi, la settimana scorsa, per sondare lo spagnolo in vista della prossima stagione. Il City sembrava in vantaggio ma ora i Red Devils mettono la freccia. Il tabloid Star Sport riporta però che lo United avrebbe smentito queste voci.

Guardiola lascerà il Bayern al termine della stagione e verrà sostituito da Carlo Ancelotti. Ma è anche chiaro che Louis Van Gaal, nonostante un contratto fino al 2017, non proseguirà la sua avventura al Manchester United. L'allenatore catalano ha già annunciato di voler allenare in Premier League nella prossima stagione e tutti gli indizi lo davano sicuro tecnico del Manchester City: nella dirigenza ci sono già due ex uomini del suo Barcellona dei record.



Lo United ha fatto filtrare una smentita sull'incontro di cui parla l'Equipe, una vera e propria riunione che si sarebbe tenuta all'Hotel Bristol di Parigi la scorsa settimana tra l'allenatore e una delegazione dei Red Devils: una sorta di incontro esplorativo per conoscersi e capire idee e progetti. Il City ora teme la forte concorrenza dei cugini. Sullo sfondo resta sempre anche José Mourinho, il cui grande sogno è prendere in mano il Manchester United per diventare degno erede di Sir Alex Ferguson.