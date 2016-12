Manchester City: via otto giocatori per arrivare a Pogba 

16:44 - Quanto vale Paul Pogba? Difficile dirlo con certezza, ma il Manchester City è pronto a sacrificare 8, otto, giocatori pur di arrivare al francese della Juventus. In Inghilterra si parla di una vera e propria rivoluzione a partire dalla panchina con Rafa Benitez quasi sicuro sostituto di Manuel Pellegrini. Nella rosa via Touré, Nasri, Dzeko, Clichy, Kolarov, Jovetic, Milner e Lampard per far spazio allo juventino.

La stagione dei Citizens è praticamente finita: i campioni in carica abdicheranno dal trono d'Inghilterra e in Champions sono usciti agli ottavi per mano del Barcellona. Ora bisogna solo salvare il possibile con la qualificazione per l'Europa che conta e poi lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan darà il ben servito a Pellegrini per puntare sul tecnico del Napoli che fra due mesi chiuderà il rapporto lavorativo con Aurelio De Laurentiis.

Per la "ricostruzione" il sogno è Paul Pogba. Il Daily Telegraph fa anche i nomi di quelli che saranno sacrificati per raccogliere i milioni necessari per andare all'assalto della Juve, cifra vicina ai 70 se non di più. Il fair play finanziario impone dei tagli e quindi via i giocatori da ingaggi pesanti e poco utili in campo: da Jovetic a Dzeko passando per Nasri e Clichy. Giocatori che potrebbero essere anche ottima merce di scambio con Agnelli e Marotta. Cessione anche di Yaya Tourè pilastro della squadra che tanto piace all'Inter e guadagna più di 10 milioni di euro l'anno. Nel mirino dei Citizens anche Kevin de Bruyne, Raheem Sterling e Ross Barkley per completare la rivoluzione.



ANCHE IL DAILY MAI DICE RAFA

E a proposito di Rafa Benitez, anche il Daily Mail è sicuro che sarà lui ad allenare il City la prossima stagione. Scrive il Daily Mail che "la prima scelta del City è Guardiola, ma appurato il fatto che lo spagnolo non lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, ecco che la seconda scelta -ovvero Rafa Benitez- diventa la prima".

Due indizi (Daily Telegraph e Daily Mail) fanno un concreto sospetto. Quasi una prova.