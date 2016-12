Manchester City, tutto su Pogba: pronti 80 milioni

Lo sceicco Mansour ha deciso di alzare l'offerta di 15 milioni di euro , da 65 a 80, per Paul Pogba : il Manchester City fa sul serio. Per il momento è la proposta più alta mai recapitata alla Juve che, per ora, ha deciso di nascondersi non confermandola. Qualcosa si sta muovendo per il centrocampista francese e, nonostante la volontà di non vendere il gioiello, impossibile, a queste cifre, non stare ad ascoltare.

I bianconeri sono disposti a cederlo solo per un cifra intorno ai 100 milioni di euro e per questo sono in attesa che si scateni un'asta a suon di milioni tra City, Psg, Barcellona e Real Madrid (un po' più defilato).

Per ora la volontà di Pogba è quella di rimanere a Torino, ma i top club europei sperano di fargli cambiare idea con uno stipendio da 9 milioni di euro l'anno per almeno quattro anni. Il doppio di quello che oggi percepisce sotto la Mole dopo il rinnovo del contratto. Cifre che la Juventus non può proprio pareggiare. Al momento non ci sono le condizioni per un addio, ma l'estate è molto lunga e questo spaventa i bianconeri.