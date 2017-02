Un vecchio obiettivo di mercato torna in auge in casa Manchester City. Pep Guardiola avrebbe chiesto alla dirigenza di riprovare a portare il francese Aymeric Laporte in Inghilterra, dopo l'assalto fallito della scorsa estate. Il difensore dell'Athletic Bilbao è visto come partner ideale di Stones, pertanto sono pronti 65 milioni per convincere il club basco a cedere il ventiduenne. Lo riporta il Sun.