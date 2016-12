Manchester City su Felipe Anderson: sondaggio tra i tifosi

15:27 - Tutti pazzi per Felipe Anderson, specialmente in Premier. Dopo le sirene sull'intenzione del Chelsea di offrire 40 milioni di euro a Lotito, ad accostarsi al talento brasiliano è il Manchester City con una modalità 2.0. Tramite la pagina Facebook, in risposta alle voci di mercato la società inglese ha chiesto ai suoi tifosi: "Avete visto le giocate di Anderson con la Lazio?". Immediata la reazione dei tifosi laziali: "Felipetto non si tocca".

Le prodezze del talento brasiliano, capace di trascinare la Lazio al terzo posto insieme ai compagni, non sono passate inosservate. Il Manchester City è entrato a gamba tesa sulla situazione cercando di anticipare eventuali mosse del Chelsea per strappare il brasiliano a Lotito e lo ha fatto coinvolgendo direttamente i tifosi con un sondaggio. Tra le centinaia di risposte anche quelle dei tifosi laziali: "Felipetto non si tocca", "Compratevi tutta la società o Felipe resta a Roma" il tenore.

Dal canto suo Felipe Anderson ha le idee chiare: "Mi sono sbloccato grazie all'affetto dei tifosi e dei compagni che mi hanno fatto sentire importante. A ogni giocatore piace sentirsi un punto di riferimento. Potevo esplodere prima , ma sono voluto rimanere a tutti i costi nonostante le possibilità di prestito". Nel mirino c'è la Champions da conquistare con la maglia della Lazio: "Quest'anno possiamo farcela - ha commentato a Globoesporte -, ma il campionato è ancora lungo. Ho voglia di dimostrare le mie doti e di continuare a crescere come giocatore. Ho appena rinnovato per cinque anni e per me sarà una motivazione in più per fare bene. Spero di continuare a crescere qui". Per buona pace dei tifosi di Manchester City e Chelsea.