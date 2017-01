MANCHESTER CITY, IN ESTATE SARÁ RIVOLUZIONE

Aria di rivoluzione in casa Manchester City. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Times, la società inglese starebbe studiando una vera e propria epurazione in vista della prossima estate. Tra quelli in uscita ci sarebbero innanzitutto quelli in prestito, tra cui Joe Hart, attuale portiere del Torino. Tra quelli in rosa sono sul piede di partenza Yaya Tourè, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Jesus Navas, Bacary Sagna, Gael Clichy ed il capitano Vincent Kompany.