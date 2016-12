Manchester City, Guardiola vuole Neuer: follie per averlo

Rivoluzione in porta per il Manchester City. Pep Guardiola ha deciso: per l'estate gli sforzi della società inglese dovranno portare a Manuel Neuer, è lui il desiderio numero uno del tecnico spagnolo che per il suo gioco necessita di un portiere abilissimo coi piedi e a giocare alto. Il contratto del portiere tedesco col Bayern scadrà nel 2019 ma per convincerlo a lasciare la Baviera è pronto un accordo da 20 milioni l'anno.