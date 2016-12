Manchester City: Guardiola al posto di Pellegrini per sfidare Mourinho

16:53 - Cinque punti di distanza dalla vetta in Premier che potenzialmente sono otto; Mourinho che da capolista in fuga festeggia come un bambino, dichiaratamente, il successo in Capital One Cup; una qualificazione in Champions compromessa. Il futuro di Pellegrini al Manchester City è sempre più a rischio e se a fine stagione il cileno dovesse conquistare gli "zeru tituli" l'addio sarebbe scontato. Il sogno è Guardiola, per la gioia dei tabloid.

La delusione nell'ambiente Manchester City è palpabile. Lo stesso Pellegrini dopo la sconfitta di Liverpool ha ammesso che la situazione in classifica nella rincorsa alla riconferma del titolo di Premier League è complicata. Il Chelsea "vince" anche senza giocare e mentre i Blues alzano il trofeo contro il Tottenham, i Citizens non muovono la classifica dando loro la possibilità di allungare una volta recuperato il match. Un'annata comunque deludente per Pellegrini che a fine stagione con molte probabilità lascerà la panchina del Manchester City.

Per la sua successione circolano già i nomi. Simeone è stato il candidato più sponsorizzato di recente ma la proprietà del City sta monitorando con attenzione la situazione in casa Bayern Monaco con Guardiola che a fine anno potrebbe lasciare i bavaresi. I tabloid inglesi già gongolano: nel caso di un approdo dello spagnolo a Manchester si riproporrebbe la battaglia mediatica tra Pep e Mourinho che tanto infuocò la Liga ai tempi di Barcellona e Real Madrid.