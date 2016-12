Manchester City, assalto a Pogba: sul piatto 120 milioni di euro

Allarme rosso in casa Juventus : dai radar di mercato della società bianconera è stato avvistato un nuovo tentativo di assalto a Paul Pogba , questa volta dall'Inghilterra. Il Manchester City , secondo un'indiscrezione proveniente da Oltremanica, ha deciso di presentare a Marotta un'offerta da 65 milioni di euro, più 12 all'anno per cinque stagioni al centrocampista francese. Un affare da 120 milioni di euro per i Citizens.

La voce è stata rilanciata dal The Sun con un titolo piuttosto chiaro: "Allungo Manchester City nella corsa a Pogba: i Citizens ora davanti a tutti". E in effetti le cifre citate permetterebbero al club inglese di mettere la freccia per il sorpasso su Psg, Barcellona e Real Madrid. Tra cartellino e ingaggio i Citizens sarebbero disposti a mettere sulla scrivania della Juventus 85 milioni di sterline, 120 milioni di euro circa, di cui 65 per la società bianconera e 55 in cinque anni per Pogba. Cifre che, se confermate, faranno sicuramente tremare la mano ferma di Marotta.

Ma attenzione, Psg, Barcellona e Real Madrid non sono assolutamente fuori dalla corsa, anzi. Le due destinazioni spagnole restano le più gradite al giocatore piuttosto che un ritorno in Premier League e qualora la Juventus si rivelasse disponibile a trattare la cessione, la questione si riaprirebbe anche su quel fronte, con tutti i limiti del caso sul mercato specialmente per quanto riguarda i catalani.