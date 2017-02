MANCHESTER CITY, AGUERO: "IO RESTEREI MA IL CLUB..."

L'Inter vuole Aguero. Lo danno per certo in Inghilterra. E l'attaccante del City, dopo la vittoria sullo Swansea, apre a un possibile addio: “In questi tre mesi che restano devo aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità, dopo vedremo cosa vuole fare il club con me. Cercherò di aiutare al massimo la squadra, poi come ho detto sarà il Manchester City a dovermi dire se c’è posto qui per me o no. Quando sei in panchina devi aspettare la tua opportunità. Ho tre mesi per fare del mio meglio e per aiutare la squadra e poi vedremo cosa accadrà. Cosa farei io? Voglio restare, ovviamente”.