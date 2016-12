Manchester City: 60 milioni alla Juventus per Bonucci

Il Manchester City non ci sta e al "no" della Juventus a un'offerta per Leonardo Bonucci è pronto a rilanciare. L'ottimo Europeo con l'Italia ha innalzato la quotazione del difensore che Pep Guardiola vorrebbe per la sua nuova retroguardia. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, è a Manchester per capire la fattibilità dell'operazione, ma presto sul tavolo della Juventus potrebbe arrivare un'offerta da 60 milioni di euro.