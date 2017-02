MAN UTD: RINNOVO DI IBRA LEGATO ALLA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE

Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Mirror, Zlatan Ibrahimovic vuole attendere la fine della stagione per decidere se rinnovare o meno il contratto con il Manchester United. Il suo futuro è strettamente legato alla qualificazione in Champions League, senza la quale lo svedese potrebbe scegliere di non esercitare l'opzione di prolungamento per un altro anno e lasciare i Red Devils.