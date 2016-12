Maksimovic vuole il Napoli. Diawara, nodo ingaggio

Diawara e il Napoli sono promessi sposi. Ma per andare all'altare non basta il sì del Bologna: ovviamente serve anche l'accordo con il giocatore. Se De Laurentiis ha convinto Fenucci con 15 milioni, il 19enne guineiano non è felice dell'offerta dell'ingaggio che non sarebbe più di 1,6 milioni ma di circa 1 milione. Nel frattempo il Napoli fa passi in avanti nella trattativa per Maksimovic dopo il disgelo con Cairo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella trattativa con il Torino sono stati inseriti il portiere Simone Pepe e il centrocampista Mirko Valdifiori, entrambi in uscita dal Napoli. Potrebbero essere contropartite per Maksimovic? L'assegno da 25 milioni per il difensore è pronto, ma se c'è la possibilità di inserire uno scambio di certo AdL non si tirerà indietro. Il giocatore, come noto, preferirebbe la destinazione partenopea rispetto a quelle inglesi.



Per quanto riguarda Amadou Diawara, l'accordo con il Bologna è stato raggiunto. Resta da convincere l'entourage del giocatore, che non vuole accettare un'offerta più bassa rispetto a quella formulata a luglio.