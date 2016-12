15 agosto 2016 11:51 Maksimovic vola in Serbia: vuole solo il Napoli Per il difensore pronta lʼofferta da 23 milioni più bonus. Quindici milioni per avere Diawara

Nikola Maksimovic scappa in Serbia per avvicinarsi al Napoli. Il difensore del Torino, in rotta con la società dopo la mancata presentazione all'allenamento, venerdì è volato in patria senza dare spiegazioni. Per lui ci sono 23 milioni (+2 di bonus) del Napoli. Ma per il momento Cairo alza il muro e tiene la linea dura nei confronti di Maksimovic. L'altro fronte caldo è quello di Amadou Diawara, attualmente fuori dalla rosa del Bologna.

Il centrocampista 19enne vuole con forza il Napoli. E per lasciare Bologna non ha esitato a forzare la mano con il Bologna non presentandosi in ritiro. Vista la situazione di tensione tra giocatore e società, i 15 milioni offerti dal ds azzurro Giuntoli potrebbero bastare per convincere il Bologna. Ma su di lui è forte anche la pressione della Juventus.



Un caso che evidenzia alcuni parallelismi con quello di Maksimovic. Anche qui il giocatore sta facendo di tutto per lasciare il Torino. Mihajlovic non ha preso bene l'atteggiamento del difensore ("Ci ha mancato di rispetto") e Cairo, visti i rapporti non idilliaci con De Laurentiis, non ha intenzione di cedere alle pressioni del Napoli. Tuttavia, la squadra partenopea ha argomenti persuasivi: 23 milioni più due di bonus che il presidente del Torino accetterebbe, seppur a mailncuore. Ma su Maksimovic è sempre alta l'attenzione dall'estero, a cominciare dal Chelsea.



Per Maksimovic il Napoli ha pronto un quinquennale da 1,2 milioni. Secondo le ultime notizie, il serbo avrebbe rinunciato a due sponsorizzazioni pesanti per abbracciare il progetto azzurro.