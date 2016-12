Ma questo Icardi vuol "divorziare" da Mancio?

Quanto può valere una foto ...americana come questa? Diciamo 70 milioni di euro? Questa è la foto che vede Mauro Icardi e Roberto Mancini al campo d'allenamento, ridere e fare la parte che compete all'allenatore e al capitano dell'Inter, lontana -questa foto- anni luce dal mare di tensioni e polemiche e di "io non gioco" legati al calciomercato e alle lusinghe ripetute del Napoli e di De Laurentiis.



Icardi va o resta? A giudicare da cifre e quano'altro, mal di pancia compresi, oseremmo dire che va. A guardare questa foto, peraltro inserita sul suo sito proprio da Maurito, si direbbe il contrario. Poi c'è Wanda Nara che tesse la tela, ed è più abile di quanto non si possa pensare. Poi c'è il Napoli che ha estremo bisogno di azzerare Higuain e Icardi per il club di AdL è l'uomo giusto. Poi c'è Mancini che non può cominciare daccapo la ricerca di attaccanti, visto che Icardi è un po' un pezzo unico in quest'Inter che in tema di gol segnati mostra sofferenze.

Insomma, c'è di tutto attorno a Icardi e in questo caso specifico c'è questa foto sotto la quale verrebbe da dire: ma secondo voi, questo è un giocatore che vuol lasciare l'Inter e Mancini?

Da domani si apre un'altra settimana di tormenti. Alla prossima.