Luiz Adriano sbarca in Cina, visite e poi firma

E' cominciata, non ancora ufficialmente (ma manca pochissimo), l'avventura di Luiz Adriano in Cina. L'attaccante brasiliano è atterrato nel pomeriggio in Oriente tra l'entusiasmo dei tifosi e presto svolgerà la visite mediche per poi firmare il contratto da 7 milioni di euro che lo legherà al Jiangsu Suning. Nelle casse del Milan, dove ha collezionato 18 presenze e 3 gol, entreranno circa 14 milioni di euro.