Luis Suarez confessa: "Sono stato vicino alla Juventus"

Luis Suarez alla Juventus non è una missione impossibile, o meglio, non lo era. A confermare di essere stato a un passo dal vestire il bianconero nel 2012 è stato lo stesso attaccante uruguayano nella sua biografia: "Rodgers mi voleva parlare perché c'era la possibilità di andare alla Juventus. Mi parlò in spagnolo chiedendomi tempo, perché avremmo giocato un calcio offensivo. Riuscì a convincermi". Purtroppo per i tifosi bianconeri.

Il neoattaccante del Barcellona ha riportato l'aneddoto risalente a due stagioni fa, quando il Liverpool non navigava in ottime acque e Suarez fu a un passo da lasciare Anfield per trasferirsi a Torino. "Il primo colloquio avuto con Rodgers fu a Melwood e non durò molto. Voleva parlarmi perché sapeva dell'interesse della Juventus. Mi convinse che il Liverpool avrebbe proposto un calcio veloce e offensivo e che aveva bisogno di me".