Lucas Leiva, è sorpasso del Napoli 

13:00 - Novità importanti sul futuro di Lucas Leiva: il Napoli ha sorpassato l'Inter nella corsa al centrocampista del Liverpool. Anche dall'Inghilterra arrivano segnali incoraggianti perché i Reds stanno per chiudere con l'Aston Villa per Fabian Delph considerato da tutti il sostituto del brasiliano. Così Benitez ha dato il via libera all'assalto del suo pupillo visto che lo ha allenato in Premier e lo corteggia da due anni per portarlo in azzurro.

Un'operazione legata anche alla probabile cessione di Inler. Lo svizzero sta trovando poco spazio in questa stagione e ha mercato all'estero. Bigon e De Laurentiis stanno cercando l'offerta giusta e Rafa ha dato il suo ok alla cessione. Così si andrebbe all'assalto del Liverpool, servono circa 10 milioni di euro, per Lucas Leiva.