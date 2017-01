"La situazione non è bella per me. Non mi aspettavo di giocare così poco, ma devo convivere con questa cosa e sperare di trovare una soluzione". Così Lucas Leiva, in un'intervista al Telegraph ha parlato del momento che sta vivendo, sospeso tra una permanenza al Liverpool, dove non trova molto spazio, e le voci di mercato che lo vorrebbero vicino all'Inter. "Cerco di essere professionale per il bene della squadra, poi vedremo cosa succederà - ha aggiunto il brasiliano - A questa età, però, questa situazione non è ottimale per me. Ho ancora tanti anni di gioco davanti a me. Futuro? So che ci sono dei rumors, ma credo ancora che il posto migliore per me sia Liverpool". "Parlo spesso con Klopp, cercherò di sfruttare le chance che avrò", ha concluso.