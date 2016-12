Lo United scarica Van Persie: Juventus alla finestra

14:15 - Clamorosa indiscrezione di mercato dalle colonne del Mail. Secondo il tabloid inglese, il Manchester United avrebbe deciso di scaricare Robin Van Persie. Nel dettaglio, stando alla voci che circolano, Van Gaal avrebbe offerto cinque milioni di sterline all'olandese per lasciare i Red Devils a fine stagione. Una scelta drastica, che la Juve potrebbe cogliere al volo. Attenzione però anche a Milan, Inter e Lazio.

La notizia è di quelle clamorose. Lo United scarica Van Persie in vista di una grande rivoluzione in attacco. E lo fa senza mezze misure. All'addio di Falcao, dato ormai per certo, si aggiunge così un'altra partenza illustre e inaspettata. Lo stipendio da 250mila sterline a settimana dell'olandese, del resto, pesa sulle casse dei Red Devils, che avrebbero deciso di puntare su altri "cavalli" di razza per rilanciare la squadra. Al momento il nome più gettonato sembra essere quello do Cavani, ma non solo. Allo United serve liberare qualche armadietto importante negli spogliatoi per far spazio ad altri top player. E per Van Persie l'avventura con la maglia dei Diavoli Rossi sembra ormai al capolinea.



Una scelta drastica per Van Gaal, deciso a invitare l'olandese ad andarsene con tanto di incentivo economico. Difficile, vista la situazione, immaginare un ripensamento dell'ultimo istante. Van Persie lascerà lo United e molto probabilmente sbarcherà in Serie A. Sulle sue tracce da tempo c'è la Juventus, che potrebbe approfittare del momento e piazzare l'offerta giusta. Ma Robin piace anche ad altri club del nostro campionato. Inter, Milan e Lazio, infatti, avrebbero già contattato l'entourage del giocatore per capire i margini della trattativa e sondare il terreno. La Serie A aspetta Van Persie.