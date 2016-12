Lo scudetto e il calciomercato: il borsino delle big

INTER

Il k.o. contro la Lazio non ha stravolto le valutazioni di Mancini, che - come più volte ha ribadito - è soddisfatto della rosa a disposizione. La difesa è coperta e potrebbe esserci qualche innesto solo in caso di una doppia partenza Ranocchia- Vidic. Quest'ultimo lascerà Milano quasi certamente, mentre il centrale azzurro potrebbe essere inserito nella trattativa per Biglia, obiettivo principale per il centrocampo dove serve un regista. Calleri è sempre più vicino ma verrà girato in prestito. Anche Gnoukouri e Manaj partiranno per sei mesi, in modo da poter fare esperienza. In uscita anche Dodò.



FIORENTINA

I viola, senza dubbio la grande sorpresa del campionato, cercano un centrale di difesa e potrebbero intervenire in attacco nel caso in cui partisse Pepito Rossi. Dietro il nome caldo è Carlos Zambrano, 26enne peruviano dell'Eintracht Francoforte. Il club dei Della Valle segue con attenzione anche Lisandro Lopez del Benfica, mentre per Tonelli se ne riparlerà a giugno. Giuseppe Rossi è invece nel mirino del Betis Siviglia, che negli ultimi giorni si è fatto sotto con insistenza. Se l'attaccante dovesse accettare la proposta degli spagnoli, è possibile che la Fiorentina vada poi a caccia di un sostituto.



NAPOLI

L'attacco non si tocca, amche perché a gennaio tornerà a pieno regime Gabbiadini, out nell'ultimo periodo. E' ok anche la difesa, dove verrà valutato qualche nuovo innesto solo in caso di cessioni o guai fisici. Il reparto dove il d.s. Giuntoli è particolarmente vigile è invece il centrocampo, visto che Valdifiori e David Lopez non hanno convinto come possibili alternative dell'inamovibile trio Allan-Jorginho-Hamsik. Agli azzurri piacciono Cristante (sta trovando poco spazio al Benfica) e Klaassen dell'Ajax. Ma attenzione anche a vecchi pallini come Xhaka, Kramer e Kampl.



JUVENTUS

Le sette vittorie consecutive hanno dato nuove certezze ai bianconeri, che in attacco sono sistemati così come in difesa. Attenzione prò alla situazione di Caceres, che è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare Torino già a gennaio. L'uruguaiano nei giorni scorsi era stato accostato al Milan. Marotta potrebbe effettuare qualche operazione a centrocampo, sicuramente il reparto che offre meno opzioni ad Allegri anche per via di alcuni infortuni. Ai bianconeri piace Gundogan, anche se è difficile che il Borussia Dortmund se ne privi a metà stagione. Le possibili alternative sono William Carvalho e Rabiot.



ROMA

La vittoria contro il Genoa ha salvato la panchina di Garcia, che adesso dovrà valutare con la società gli interventi da effettuare sul mercato. In uscita c'è Iturbe (in prestito con diritto di riscatto al Watford), al posto del quale Sabatini vuole Perotti, a un passo dall'addio al Grifone già la scorsa estate. Sicuramente, dunque, arriverà un attaccante e un altro nome - circolato nelle ultime ore - è quello di Ilicic, anche se è difficile che la Fiorentina lo lasci partire. In difesa si valuta per giugno un giocatore esperto come Barzagli, in scadenza con la Juve.



MILAN

Il Milan si è già attivato con due operazioni: Boateng è tornato in rossonero dopo due anni e mezzo e verrà ufficilizzato ai primi di gennaio, Suso si è invece trasferito in prestito al Genoa. In attacco Mihajlovic conta di recuperare Balotelli e Menez, mentre a centrocampo è probabile l'addio di Nocerino e anche quello di Josè Mauri, che potrebbe essere ceduto in prestito. Dietro partirà uno tra Rodrigo Ely e Zapata.