Lo Jiangsu Suning vuole anche Gervinho e Guarin

Lo Jiangsu Suning è arrivato in Italia e fa sul serio. I cinesi, dopo aver sborsato 15 milioni di euro per Luiz Adriano, sono pronti a nuovi investimenti. Nel mirino dell'ambizioso club del presidente Liu Jun ci sono infatti anche Guarin e Gervinho. Per il centrocampista colombiano dell'Inter sono pronti altri 15 milioni di euro e l'affare potrebbe andare in porto. Nei prossimi giorni partirà anche l'assalto alla Roma per l'ivoriano visto il no ricevuto da Eder della Sampdoria.